«Беспрецедентная ситуация»: СИЗО Москвы поставили 20-летний рекорд

Политика

За прошедшие протестные акции 23, 31 января и 2 февраля московские спецприемники поставили рекорд по числу задержанных – 4,6 тысяч человек. Это привело к коллапсу, задержанных не успевают оформлять, при этом сами помещения спецприёмников переполнены, в камерах размещают по 30 человек.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович отметила, что такого числа задержанных за последние 20 лет не было, так много людей разом никогда не задерживали.

«Да, это беспрецедентная ситуация за последние лет 20. Никогда единовременно не арестовывалось по административным статьям такое количество человек», - приводит слова члена ОНК Znak.com.