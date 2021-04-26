Кипр ждет всех привитых «Спутником V»

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Кипр с 10 мая готов принимать всех вакцинированных туристов, в том числе россиян, сделавших прививку «Спутником V». Об этом заявил председатель госкомитета республики по туризму Саввас Пердиос.

Уровень доверия к «Спутнику V» таков, что привитые туристы смогут приезжать на Кипр и не сдавать тест на коронавирус.

По словам главы туризма, отсутствие одобрения вакцины «Спутник V» со стороны медицинских властей Евросоюза не будет иметь значения, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Куда отправятся отдыхать россияне этим летом, и какие страны уже открыты, а какие откроются в ближайшем будущем? Об этом «Русская планета» поговорила с вице-президентом Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрием Гориным.