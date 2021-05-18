Кипр отказался перевести Россию из «красной» категории в «оранжевую». Как это скажется на туристах?

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Кипр оставил Россию в «красной» категории по эпидемиологическому риску. Это следует из опубликованного решения Минздрава страны.

Туроператоры не исключали, что РФ будет переведена в «оранжевую категорию» и россиянам нужен будет лишь один тест за 72 часа до вылета. Однако прогнозы не оправдались.

Прибывающим из стран «красной» категории, необходимо сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Стоимость теста в аэропортах составляет 30-32 евро, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что власти Кипра смягчили ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом.