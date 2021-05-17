Кипр смягчает коронавирусные ограничения для туристов

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Власти Кипра смягчили ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, некоторые ограничения снимаются. При посещении открытых зон отдыха в кафе и ресторанах не будет требоваться пропуск, подтверждающий отсутствие у человека коронавируса. Комендантский час станет короче на 60 минут. С сегодняшнего дня будут работать парки развлечений и игровые площадки.

При этом для посещения закрытых общественных мест: торговых центров, театров, кинотеатров, культовых сооружений, выставок, пропуск, подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, придется предъявлять, сообщается на сайте АТОР.