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Киевское метро стали использовать как бомбоубежище
24 февраля, 2022 09:50
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wp.wiki-wiki.ru
Из-за чрезвычайного положения люди стали использовать киевское метро как укрытие. О том, что такая возможность в столице Украины появилась, сообщили работники подземки.
В официальном заявлении сказано, что всех желающих пропускают в метро бесплатно. Если вдруг атака начнется с воздуха, станции станут бомбоубежищем.
«Метро работает по обычному расписанию. Напоминаем, что 46 станций могут работать в режиме укрытия», - сказано в сообщении метрополитена Киева на Facebook.
В заключение обращения представлена ссылка - общая карта бомбоубежищ в городе.
Ранее стало известно, что в России приостановлена работа 12 аэропортов.
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