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Общество
Киев возобновил закупку российской электроэнергии
1 февраля, 2021 14:01
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Фото из открытых источников
Власти Украины приняли решение возобновить закупку российской электроэнергии. О том, что процесс уже идет полным ходом, можно сделать вывод исходя из сведений, опубликованных на сайте компании «Укрэнерго».
В инфографике отмечено, что импорт составляет 200 МВт/час. Закупку электроэнергии из РФ Киев прекратил еще в 2015 году.
Известно, что в начале года Украина начала закупать электроэнергию из Беларуси.
Ранее сообщалось о том, что Украина готова к компромиссам по Крыму.
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