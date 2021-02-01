Общество

Власти Украины приняли решение возобновить закупку российской электроэнергии. О том, что процесс уже идет полным ходом, можно сделать вывод исходя из сведений, опубликованных на сайте компании «Укрэнерго».

В инфографике отмечено, что импорт составляет 200 МВт/час. Закупку электроэнергии из РФ Киев прекратил еще в 2015 году.

Известно, что в начале года Украина начала закупать электроэнергию из Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что Украина готова к компромиссам по Крыму.