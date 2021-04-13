Хуже нет: ученые обновили информацию о состоянии климата в России и предупредили всех

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В России наихудший показатель прироста температуры за десять лет. Если в мире он составляет в среднем 0,18 градусов, то в РФ - 0,51. Ученые предупредили, что произойдет при ускорении климатических изменений.

Росгидромет выпустил ежегодный доклад о состоянии климата в России за 2020 год. В нем представлены обновленные оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время.

Цифры свидетельствуют о нарастании измнений, рассказал РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

Он уверен, что «эти тренды будут держаться или даже нарастать».

Ученый перечислил возможные последствия столь быстрого потепления климата: это рост опасных природных явлений, сокращение льда в Арктике, его исчезновение на Северном морском пути. Задача климатологов - уточнить прогнозы, чтобы понять, когда произойдут изменения.

Ранее ученые единогласно заявили об окончании нормальной погоды в России.