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Хулиган бросил яйцо в президента и попал. Его направили на лечение
28 сентября, 2021 15:51
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Прокуратура сообщила, как закончилась история с хулиганом, бросившим яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, мужчина попал в плечо главе государства.
Он прошел психиатрическую экспертизу и будет принудительно госпитализирован. Об этом сообщает Bfmtv.
Сейчас 19-летний хулиган находится в больнице Vinatier. Ему предъявлено обвинение в преднамеренном насилии над лицом, обладающим властью.
Напомним, 27 сентября юноша бросил яйцо в Макрона и прокричал «Да здравствует революция!» Это произошло во время посещения выставки в Лионе.
До этого в июне Макрон получил пощечину от мужчины из толпы. Нападавшего приговорили к четырем месяцам заключения.
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В России за брошенное в президента яйцо хулиган отделался бы принудительным лечением или несколькими месяцами заключения?
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