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Происшествия
Президент решил выяснить отношения с напавшим на него человеком
27 сентября, 2021 14:04
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Youtube / Emmanuel Macron
В президента Франции Эммануэля Макрона неизвестный мужчина бросил предметом, который похож на куриное яйцо. Инцидент попал на видео.
Французский лидер находился с визитом в Лионе. Во время посещения выставки, неизвестный молодой человек бросил в него яйцом. Он был сразу же задержан.
В момент броска мужчина прокричал «Да здравствует революция!».
В ответ на нападение французский президент попросил свою команду выяснить у «яйцеметателя» причины его поступка, передаёт Telegram-канал Mash.
Судя по видео, никаких значительных травм президент не получил.
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