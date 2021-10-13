Хотите еще по 10 тысяч? Для получения нужно выполнить условие Собянина до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выплате пожилым старше 65 лет по 10 тыс. рублей. Эти средства можно получить вместо подарочного набора «С заботой о здоровье» за вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.
Деньги перечислят, если сделать прививку как минимум одним компонентом до 31 декабря. Под программу попадают те, кто пройдут ревакцинацию в указанный период.
После этого нужно подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой требуется взять паспорт, сертификаты о вакцинации и на подарочный набор.
Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может протекать заметно легче и быстрее, и дали совет.
Напомним, в сентябре пенсионеры получили единовременную выплату по 10 тыс. рублей по решению президента России Владимира Путина.