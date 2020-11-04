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Хочешь защитить – запрети. Российским пенсионерам хотят порезать онлайн-переводы

Антон Мельников
4 ноября, 2020 21:23
2 мин
Pixabay
Pixabay

В общественном движении «За безопасность» предложили ввести для пенсионеров суточные лимиты на переводы по банковским картам. С таким предложением выступил руководитель движения Дмитрий Курдесов. Инициатива направлена в Центробанк на имя Эльвиры Набиуллиной.

По мнению Курдесова, пенсионеров можно обезопасить от мошенников, если ввести лимит размером в 10 тыс. рублей в сутки.

Согласно руководителю движения, в текущем году телефонные мошенники стали вести себя активнее. Они под разными предлогами получают данные банковских карт, или вынуждают направить средства на свой счёт с помощью онлайн-переводов.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — цитирует текст предложения Курдесова издание «Известия».

Ранее стало известно, что россияне, возможно, смогут получать по 10 тысяч за уход за пенсионерами.

темы
Россия
пенсионеры
мошенничество
банковские карты
онлайн-переводы
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