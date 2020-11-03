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Россиянам захотели платить 10 тысяч по уходу за пенсионерами

Артем Денисов
3 ноября, 2020 00:16
2 мин
пенсионерка
Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и их коллеги внесли проект закона, в случае принятия которого повысится выплата по уходу за полностью или частично недееспособными пожилыми людьми, которые, по мнению медиков, нуждаются в дополнительном уходе, и теми, кому уже исполнилось 80 лет.

Выплату могут поднять с 1,2 тысячи до 10 тысяч рублей. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий мера поддержки увеличится на соответствующий районный коэффициент.

Оформить выплату смогут не только родственники, но и «профессиональные» попечители — те, кто постоянно помогает пожилым людям. Однако, желающим получать эти деньги придется уволиться с работы.

Документ, повышающий выплату ухаживающим за инвалидами, уже находится на рассмотрении Госдумы. Как ожидается, изменения вступят в силу 1 января 2021 года, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, страховая пенсия в России увеличится в 2021 году.

Она вырастит до 17 тысяч 443 рублей. Сейчас пенсионеры в среднем получают 16,5 тысячи рублей. Таким образом, по данным Минтруда РФ, рост составит 6,3%.

темы
пенсионеры
выплаты
госдума
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