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Хабибу Нурмагомедову предложили 6 млн долларов за бой в одном из российских регионов
2 июня, 2021 02:02
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Чеченская компания Absolute Championship Akhmat (ACA) готова заплатить за бой Хабибу Нурмагомедову 6 млн долларов за выступление в республике.
Как сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев, провести бой предлагал глава Чечни Рамзан Кадыров. Бадаев отметил, что прощальный бой Хабиба в ACA — это громкое событие, сообщает sport24.ru.
Напомним, Нурмагомедов прервал молчание относительно слов главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее он называл Хабиба «проектом UFC».
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