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«От этого человека я ничего никогда не ждал»: Хабиб Нурмагомедов прервал молчание
30 мая, 2021 13:30
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прервал молчание относительно слов главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее он называл Хабиба «проектом UFC».
По словам спротсмена, жизненный опыт позволил ему воздержаться от комментариев в момент наибольшего резонанса. Ранее сам Кадыров призвал не политизировать его слова, передает «Коммерсантъ».
Касательно выпада в свой адрес со стороны бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, Нурмагомедов заявил, что не собирается выяснять с ним отношения.
«От этого человека я ничего никогда не ждал. Он имеет право, если считает это нужным, писать. Пусть пишет. Все эти вопросы — к нему» - приводит слова легендарного бойца портал «Чемпионат».
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