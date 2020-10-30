Хабиб Нурмагомедов назвал Эммануэля Макрона «тварью»

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов довольно жестко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. В своем инстаграм-аккаунте боец назвал французского лидера «тварью».

Ранее Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Да обезобразит всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите», - написал Нурмагомедов в своем инстаграм-аккаунте. Он также выставил коллаж, где Макрон изображен с отпечатком ботинка на лице, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Накануне он провел третью успешную защиту титула.