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Хабиб Нурмагомедов назвал Эммануэля Макрона «тварью»

Дмитрий Байков
30 октября, 2020 14:08
1 мин
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фото: Wikipedia

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов довольно жестко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. В своем инстаграм-аккаунте боец назвал французского лидера «тварью».

Ранее Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Да обезобразит всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите», - написал Нурмагомедов в своем инстаграм-аккаунте. Он также выставил коллаж, где Макрон изображен с отпечатком ботинка на лице, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Накануне он провел третью успешную защиту титула.

темы
Россия
общество
Франция
Эммануэль Макрон
Хабиб Нурмагомедов
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