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Орел уходит на покой — Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Кирилл Савушкин
25 октября, 2020 10:08
1 мин
Photo
Flickr

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Накануне он провел третью успешную защиту титула.

После победы, Хабиб, лишившийся в этом году своего отца, не смог сдержать слез. Утешать его принялся даже его побитый соперник Джастин Гэтжи.

В своей прощальной речи чемпион обратился к главе UFC с требованием поместить его на первую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Нурмагомедов убежден, что заслужил это.

«Я – простой парнишка из горного села. Когда мне сказали, что я самый обсуждаемый человек на планете, не мог в это поверить. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить» - подытожил боец.

темы
спорт
UFC
Хабиб Нурмагомедов
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