Хабаровский Минздрав бьет тревогу из-за роста числа COVID-пациентов на фоне протестов

Общество

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Минздрав Хабаровского края заявляет о стабильно растущем числе заражений COVID-19 в регионе на фоне протестов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

По данным ведомства, за последние крае было зафиксировано 102 новых случаев заболевания. Большинство новых COVID-пациентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае было зарегистрировано 6 088 случаев заражения, жертвами инфекции стали 49 человек. В данный момент продолжают лечение 2 838 пациентов, пишет Интерфакс.

Губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля по дороге на работу. Его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации двух убийств и одного покушения в 2005-2006 годах.

Узнав об аресте Фургала жители Хабаровского края вышли на стихийные митинги в поддержку своего губернатора. Они требуют прозрачного расследования дела губернатора в Хабаровском крае, а не в Москве.

17 июля на здании больницы №2 имени Д.Н. Матвеева на главной городской площади неизвестные вывесили баннер «Я/Мы просим тишины» размером в 80 квадратных метров.

Послание адресовано протестующим якобы от имени «врачей и пациентов больницы». Однако местные жители полагают, что таким образом власти просто пытались заглушить голос народа.

В тот же день министр здравоохранения края Александр Витько вышел к митингующим с просьбой соблюдать меры безопасности из-за коронавируса. Однако участники акции расходиться отказались.