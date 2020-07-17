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«Я/Мы просим тишины»: Власти Хабаровска вступили в диалог с протестующими

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 14:51
1 мин
Фото
Фото: Twitter / @mqvMWylYnhiPwR1

В Хабаровске на здании выходящей на площадь больницы №2 имени Д.Н. Матвеева неизвестные вывесили баннер «Я/Мы просим тишины» размером в 80 квадратных метров.

Послание адресовано протестующим сторонникам губернатора региона Сергея Фургала якобы от имени «врачей и пациентов больницы». Мотивируется это тем, что с начала протестных акций в регионе увеличислось число COVID-пациентов. Однако местные жители полагают, что таким образом власти просто пытаются заглушить голос народа.

Вместе с тем, правительство региона отрицает свою причастность к происходящему. В беседе с «Интерфаксом» министр здравоохранения края Александр Витько заявил, что понятия не имеет, кто этот призыв разместил.

Главный врач больницы №2 ситуацию пока никак не прокомментировал. Отметим, что именно на этой площади уже шесть дней подряд начинаются акции протеста в поддержку арестованного Фургала.

Губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля по дороге на работу. Его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации двух убийств и одного покушения в 2005-2006 годах.

Узнав об аресте Фургала жители Хабаровского края вышли на стихийные митинги в поддержку своего губернатора. Они требуют прозрачного расследования дела губернатора в Хабаровском крае, а не в Москве.

По данным правозащитников, число участников протестов 11 июля достигло 30 000-35 000 человек. Местная полиция заявляет о 10 000-12 000 протестующих.

Накануне Следственный комитет России заявил, что вел дело Фургала с момента совершения преступлений, однако собрать необходимую доказательную базу удалось лишь в прошлом году.

темы
протесты
уголовное дело
Хабаровск
Сергей Фургал
1 мин