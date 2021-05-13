Казанского убийцу проверили на наркотики и алкоголь

Люди

Ильназу Галявиеву, который убил 9 человек в казанской гимназии, провели наркологическую экспертизу. В организме молодого человека искали следы не только наркотических веществ, но и алкоголя.

Как пишет Telegram-канал Baza, никаких веществ не найдено. Доказано, что во время нападения на школу юноша был трезв.

Галявиеву также проводят психолого-психиатрическую экспертизу. Этим занимается главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра им. В.П. Сербского в Москве Зураб Кекелидзе.

Накануне в Следственном комитете России заявили, что Галявиев впал в неадекватное состояние. Это мешает проведению следственных действий.