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Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал документ об омене смертной казни. Применение этого вида наказания было приостановлено в 2003 году, а в тюрьме содержится только один смертник.

Решение о присоединении к протоколу об отмене смертной казни озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он указал, что придерживается реализации права на жизнь и человеческое достоинство.

После этого в штаб-квартире ООН был подписан Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, пишет «Sputnik Казахстан».

В стране действует бессрочный мораторий на смертную казнь, и этот вид уголовного наказания может быть приведен в исполнение через год после отмены документа. С 2004 года вместо смертной казни назначают пожизненное лишение свободы.

В тюрьме Казахстана содержится один осужденный, приговоренный к самому суровому наказанию - Руслан Кулекбаев. В 2016 году он расстрелял 10 человек.

Ранее в США впервые за 17 лет применили смертную казнь.