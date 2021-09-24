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Каштаны зацвели в столице из-за перепадов температур
24 сентября, 2021 19:02
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strichka.com
Специалисты Мосприроды объяснили появление каштановых цветов осенью. Причина – резкое потепление, которое провоцирует повторную вегетацию растений.
Отмечается, что цветут сейчас несколько каштанов на востоке Москвы, в целом явление нельзя назвать массовым.
Как объяснили в организации, когда дерево цветёт во второй раз, то это негативно влияет на организм растения.
Ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о снижении уровня загрязнения воздуха в Москве.
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