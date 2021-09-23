Московский воздух очистился от загрязняющих веществ за три дня
Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился в два раза благодаря ливням, которые шли с вечера воскресенья до конца среды. Об этом информирует Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
Очищение воздуха от оксидов углерода, оксидов азота и диоксида серы удалось достичь благодаря дождю и ветру. Концентрация этих веществ в воздухе снизилась в 1,2–2 раза, следует из отчета экологического мониторинга.
В пятницу, 17 сентября, содержание оксида углерода вблизи трасс не превышало 0,2 от предельно допустимой концентрации (ПДКмр), диоксида азота — 0,3, а оксида азота — 0,4. Концентрация оксида углерода и диоксида азота 23 сентября составила 0,3, оксида азота — 0,5.
На других территориях 17 сентября фиксировали 0,1, 0,2 и 0,1 ПДКмр оксида углерода, диоксида азота и оксида азота соответственно, а 23-го числа концентрация каждого из этих веществ оказалась равна 0,2.
Выбросы в атмосферу будут рассеиваться 24 сентября. Этому будут способствовать метеоусловия.
В июле 2021 года из-за экстремальных ливней было прервано железнодорожное сообщение между Германией и Чехией на участке Дрезден – Прага.