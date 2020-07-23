По состоянию на 23 июля 10:00
Заболевших795 038
За последние сутки5 848
Выздоровело580 330
Умерло12 892
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Карелия вернула некоторые ограничения из-за коронавируса

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 13:40
1 мин
1
фото: Pixabay

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в республике вновь вводятся ряд ограничения из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Количество участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, проводимых в республике ограничивается с 50 до 20 человек, сообщил Парфенчиков. Он отметил, что эта временная мера вводится из-за отсутствия видимого снижения заболеваемости в регионе, пишут «Известия».

Раннее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав России приступил к подготовке выпуска вакцины от коронавируса.

темы
Россия
общество
коронавирус
Карелия
1 мин