Карелия вернула некоторые ограничения из-за коронавируса

Общество

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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в республике вновь вводятся ряд ограничения из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Количество участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, проводимых в республике ограничивается с 50 до 20 человек, сообщил Парфенчиков. Он отметил, что эта временная мера вводится из-за отсутствия видимого снижения заболеваемости в регионе, пишут «Известия».

Раннее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав России приступил к подготовке выпуска вакцины от коронавируса.