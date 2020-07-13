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Карантин в Республике Казахстан продлен до конца июля

Антон Мельников
13 июля, 2020 17:48
1 мин
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что карантин в стране будет продлен до конца июля. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели», — заявил Токаев, добавив, что соответствующее решение от правительтсвенной комиссии будет принято 14 июля.

Президент отметил, что карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты, сообщает РБК.

Ранее Токаев объявил 13 июля днем национального траура по жертвам COVID-19.

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Казахстан
коронавирус
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