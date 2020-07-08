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В Казахстане объявлен траур по жертвам COVID-19 и двухнедельный карантин

Антон Мельников
8 июля, 2020 20:23
1 мин
Касым-Жомарт Токаев
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем национального траура по жертвам COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Республики.

Президент сообщил, что «ошибочно» продолжать думать, что коронавирус это обычный грипп и напомнил об опасности угрозы.

Токаев признал наличие второй волны заражения, которая, по его мнению, наступила из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава и «нерасторопности» глав местных исполнительных органов.

Согласно публикации на сайте, Госкомиссия приняла решение ввести по всей стране двухнедельный карантин.

В конце прошлой недели в Нур-Султане открыли прижизненный памятник Нурсултану Назарбаеву.

темы
Казахстан
коронавирус
траур
Касым-Жомарт Токаев
1 мин