В Казахстане объявлен траур по жертвам COVID-19 и двухнедельный карантин

Общество

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем национального траура по жертвам COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Республики.

Президент сообщил, что «ошибочно» продолжать думать, что коронавирус это обычный грипп и напомнил об опасности угрозы.

Токаев признал наличие второй волны заражения, которая, по его мнению, наступила из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава и «нерасторопности» глав местных исполнительных органов.

Согласно публикации на сайте, Госкомиссия приняла решение ввести по всей стране двухнедельный карантин.

В конце прошлой недели в Нур-Султане открыли прижизненный памятник Нурсултану Назарбаеву.