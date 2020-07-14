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Карантин в Киеве может продлиться еще 1,5 года

Дмитрий Байков
14 июля, 2020 15:40
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фото: Pixabay

Карантин, введенный в Киеве из-за коронавируса, возможно, продлят на неопределенный срок, который вполне может растянуться на полтора года.

Как заявил сегодня глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, в Киеве стабильно держатся высокие показатели по числу заразившихся COVID-19. И ни о каких послаблениях карантина на данный момент говорить не приходится.

По словам чиновника, Киев при таком уровне заболеваемости в адаптивном карантине может находиться ближайшие полтора года, пишут «Известия».

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

темы
Украина
общество
Киев
коронавирус
карантин
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