Карантин в Киеве может продлиться еще 1,5 года

Общество

фото: Pixabay

Карантин, введенный в Киеве из-за коронавируса, возможно, продлят на неопределенный срок, который вполне может растянуться на полтора года.

Как заявил сегодня глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, в Киеве стабильно держатся высокие показатели по числу заразившихся COVID-19. И ни о каких послаблениях карантина на данный момент говорить не приходится.

По словам чиновника, Киев при таком уровне заболеваемости в адаптивном карантине может находиться ближайшие полтора года, пишут «Известия».

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».