Общество
Карантин в Киеве может продлиться еще 1,5 года
14 июля, 2020 15:40
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фото: Pixabay
Карантин, введенный в Киеве из-за коронавируса, возможно, продлят на неопределенный срок, который вполне может растянуться на полтора года.
Как заявил сегодня глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, в Киеве стабильно держатся высокие показатели по числу заразившихся COVID-19. И ни о каких послаблениях карантина на данный момент говорить не приходится.
По словам чиновника, Киев при таком уровне заболеваемости в адаптивном карантине может находиться ближайшие полтора года, пишут «Известия».
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