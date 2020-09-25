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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пенсионеров не будут штрафовать после введения ограничений с 28 сентября. Их социальные карты блокировать не станут.

Собянин отметил, что прогулки на улице не ограничиваются, а значит выход из дома не является нарушением. Он выразил надежду, что их поездки на общественном транспорте уменьшатся.

Градоначальник подчеркнул, что масочный и перчаточный режим следует соблюдать.

«При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать», - говорится на сайте Собянина.

О возвращении ограничений в Москве с 28 сентября стало известно сегодня. 30% сотрудников предприятий переведут на удаленный режим работы. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без надобности.

В Москве за последние сутки выявили 1560 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии заболели 281 968 человек.