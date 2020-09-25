Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Как закрыть кредитную карту и не остаться в долгах рассказал эксперт

Артем Денисов
25 сентября, 2020 00:20
1 мин
карты
Фото: pixabay.com

Закрыть кредитную карту без долгов можно только обратившись в отделение банка и предъявив карту и паспорт.

Как сообщил председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев, если на «пластике» имеется непогашенная задолженность, то ее необходимо погасить. При этом необходимо сохранить документы о закрытии карточного счета, а через несколько месяцев позвонить в финансовое учреждение и убедиться, что все счета закрыты.

Только после личного посещения отделения банка можно избежать опасности последующих претензий банков и сохранить свою кредитную историю чистой, сообщает «Прайм».

Как сообщалось, и банки, и даже МФО в России стали реже выдавать кредиты и займы. Если кредит не дают в банке, его значительно проще получить в МФО, однако и они стали реже одобрять заявки на займы.

Что делать, чтобы не оказаться в ситуации, когда деньги нужны срочно, а кредит вам уже не дают?

темы
деньги
банки
карты
1 мин