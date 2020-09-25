Как закрыть кредитную карту и не остаться в долгах рассказал эксперт

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Закрыть кредитную карту без долгов можно только обратившись в отделение банка и предъявив карту и паспорт.

Как сообщил председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев, если на «пластике» имеется непогашенная задолженность, то ее необходимо погасить. При этом необходимо сохранить документы о закрытии карточного счета, а через несколько месяцев позвонить в финансовое учреждение и убедиться, что все счета закрыты.

Только после личного посещения отделения банка можно избежать опасности последующих претензий банков и сохранить свою кредитную историю чистой, сообщает «Прайм».

Как сообщалось, и банки, и даже МФО в России стали реже выдавать кредиты и займы. Если кредит не дают в банке, его значительно проще получить в МФО, однако и они стали реже одобрять заявки на займы.

Что делать, чтобы не оказаться в ситуации, когда деньги нужны срочно, а кредит вам уже не дают?