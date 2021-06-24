Как удачно: коллективный иммунитет у россиян выработается аккурат к главному электоральному событию года
Значительный рост числа россиян готовых пройти вакцинацию от коронавируса приведет к тому, что коллективный иммунитет в стране сформируется уже к сентябрю. Такой прогноз дал заслуженный врач, член комитета Совета федерации по социальной политике Владимир Круглый.
«С учетом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю», - сообщил сенатор.
Круглый отметил, что динамика численности привитых и заразившихся разнится от региона к региону. В связи с этим особую роль играет организация прививочных кампаний на местах и работа региональных систем здравоохранения.
Сенатор пояснил, что региональные органы должны правильно оценивать логистические особенности и способы хранения вакцин. При этом, несмотря на возросший спрос, вакцины «Спутник V» на данный момент «достаточно», передаёт РИА «Новости».
Напомним, в последние недели по всей России отмечается рост числа заболевших коронавирусом. Так, например в Москве за последние три недели число ежедневно инфицированных выросло практически на 100%. В городах вводятся жесткие ограничения и меры по профилактике, отменяются массовые мероприятия и ограничивается работа заведений.
Примечательно, что ранее именно на сентябрь, 19 число, были назначены выборы в Государственную думу РФ. Соответствующий указ неделей ранее подписал президент Путин.