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Политика
Дата назначена - Владимир Путин подписал указ
17 июня, 2021 23:41
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В этом году выборы в Государственную думу РФ VIII созыва пройдут 19 сентября. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ был размещён на сайте Кремля.
«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.», — сообщается в указе президента.
Ранее сегодня, 17 июня, действующий состав Госдумы завершил свою работу. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги работы. Об этом читайте в нашем материале.
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