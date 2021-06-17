«Спасибо нашему президенту»: нынешняя Госдума завершила работу
17 июня состоялось последнее заседание Госдумы седьмого созыва. За пять лет работы нижняя палата парламента провела 427 пленарных заседаний.
Было рассмотрено 6479 законопроектов. Из них приняли 2672 закона, то есть 41,2% от общего числа. Еще 1041 инициативу рассмотрит парламент следующего созыва. Об этом в Telegram написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что каждый третий принятый закон - социально значимый. Законодательные инициативы направлены на решение повседневных проблем, касающихся образования, ЖКХ, здравоохранения.
Володин подчеркнул, что работа велась в условиях распространения коронавируса.
«Мы делали всё от нас зависящее, чтобы в сложной ситуации помочь людям, экономике, стране... Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который делает всё для развития и укрепления России, обеспечения ее безопасности», - написал председатель нижней палаты парламента.
Напомним, нынешняя Госдума была избрана в 2016 году. В ней представлены партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Два депутата - Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов - не представляли никакую фракцию.