Как только, так сразу: Италия выдвинула россиянам ультиматум
Границы Италии будут открыты для российских туристов, как только россияне привьются от коронавируса. Об этом заявил итальянский посол в российской столице Паскуале Террачано во время общения с журналистами.
«Границы откроются, когда россияне привьются», - заявил он.
Он добавил, что ему очень жаль, что российские граждане проходят вакцинацию так медленно. Особенно это печально на фоне того, что вакцину от коронавируса Россия изобрела первой в мире.
Террачано также сообщил, что в настоящее время посольство Италии ведет работу по предварительному оформлению документов для туристов из России, чьи визы истекли за время пандемии. При этом, несмотря на восстановление действия виз, воспользоваться ими россияне скорее всего не смогут в связи с медленной вакцинацией, передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, что очередной российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19.