Как погода влияет на распространение коронавируса?
Погодные условия не имеют существенного значения при распространении COVID-19.
Как сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, погода не влияет на передачу вируса, так как основной путь его распространения - воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми.
По словам эксперта, основную роль в защите от инфицирования при любой погоде продолжают играть сокращение социальной активности, соблюдение дистанции между людьми, ношение масок и мытье рук.
Однако Лебедев увидел в жаркой погоде и плюсы. Так, люди стараются меньше находиться в помещениях и больше времени быть на открытом воздухе, что несколько снижает распространение COVID-19, сообщает ТАСС.
Ранее вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая до ноября 2019 года в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, назвала возможную причину появления COVID-19.