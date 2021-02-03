Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Как первый человек заразился коронавирусом? Расследование ВОЗ сдвинулось с мертвой точки

Лилия Караева
3 февраля, 2021 15:18
2 мин
Лилия Караева
3 февраля, 2021 15:18
2 мин
Пандемия
Pixabay.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершили визит в уханьскую лабораторию по исследованию вирусов. Они провели в учреждении почти четыре часа, пытаясь выяснить, как первый человек заразился COVID-19.

Команда ВОЗ получила данные, «которые никто не видел раньше». Об этом рассказал британский ученый Питер Дашак. Он заявил, что расследование об источнике вируса «действительно сдвинулось с мертвой точки».

Ученый не исключил, что пандемия вызвана утечкой вируса из лаборатории. Он рассказал, что эксперты будут рассматривать все версии и «сохранять предвзятость», пишет Mirror.

«Если есть данные, которые указывают на какую-либо гипотезу, мы будем следить за данными, мы будем следить за доказательствами, к которым они нас ведут. Если они приведут нас к рынку морепродуктов и холодовой цепи, мы последуем туда. Если они приведут нас на ферму по разведению диких животных или птичьи рынки, мы пойдем туда. Если они приведут нас в лабораторию, мы пойдем туда», — говорил Дашак в самом начале.

Ранее жители Уханя, чьи родственники погибли от коронавируса, захотели встретиться с представителями ВОЗ. Вопреки запретам властей, они планируют рассказать, что официальные лица КНР замалчивали эпидемию и скрывали смерти.

Поделиться
ТЕГИ
Китай
коронавирус
ВОЗ
Лаборатория
утечка
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!