Как первый человек заразился коронавирусом? Расследование ВОЗ сдвинулось с мертвой точки

Общество

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершили визит в уханьскую лабораторию по исследованию вирусов. Они провели в учреждении почти четыре часа, пытаясь выяснить, как первый человек заразился COVID-19.

Команда ВОЗ получила данные, «которые никто не видел раньше». Об этом рассказал британский ученый Питер Дашак. Он заявил, что расследование об источнике вируса «действительно сдвинулось с мертвой точки».

Ученый не исключил, что пандемия вызвана утечкой вируса из лаборатории. Он рассказал, что эксперты будут рассматривать все версии и «сохранять предвзятость», пишет Mirror.

«Если есть данные, которые указывают на какую-либо гипотезу, мы будем следить за данными, мы будем следить за доказательствами, к которым они нас ведут. Если они приведут нас к рынку морепродуктов и холодовой цепи, мы последуем туда. Если они приведут нас на ферму по разведению диких животных или птичьи рынки, мы пойдем туда. Если они приведут нас в лабораторию, мы пойдем туда», — говорил Дашак в самом начале.

Ранее жители Уханя, чьи родственники погибли от коронавируса, захотели встретиться с представителями ВОЗ. Вопреки запретам властей, они планируют рассказать, что официальные лица КНР замалчивали эпидемию и скрывали смерти.