«Это было преступление»: жители Уханя хотят донести ВОЗ «правду» о происходившем в 2020 году

Общество

С представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) захотели встретиться родственники жертв эпидемии коронавируса в Ухане. К слову, именно отсюда началось распространение вируса по миру.

Родственники хотят рассказать правду, вопреки запретам со стороны властей.

Жэн Хай, чей отец умер, заразившись в Ухане, сказал: «Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления».

Хай рассказал, что власти замалчивали эпидемию и скрывали смерти. Теперь началось давление на родственников: им угрожают увольнением за общение с иностранной прессой.

С прилетом ВОЗ в страну власти удалили чаты, в которых общались активисты, передает Associated Press.

Эксперты ВОЗ прибыли в Поднебесную 14 января. Сейчас они на двухнедельном карантине. Власти Китая были против визита.

Ранее журналистку в Китае посадили в тюрьму за освещение вспышки коронавируса.