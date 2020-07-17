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Как меняющий поведение человека паразит заразил более половины населения Земли

Лилия Караева
17 июля, 2020 10:18
2 мин
Вирус
Pixabay

В Медицинской школе Университета Индианы в США раскрыли механизм заражения человека токсоплазмой. Считается, что опасный паразит есть у более чем половины населения земного шара.

Доказано, что инфицирование происходит в результате контакта с кошачьми экскрементами или через грязную пищу и воду. Зараза долгое время сохраняется в организме и активизируется при сниженном иммунитете, например, при ВИЧ.

При попадании в организм токсоплазма проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по организму. Паразит отключает сигнальную систему в клетке-хозяине, что приводит к активации белка IRE1. Этот белок способствует перемещению клетки. Ученые провели эксперимент и заразили токсоплазмой клетки, лишенные IRE1. Оказалось, что пораженные клетки не могли двигаться.

Специалисты надеятся, что полученные выводы помогут разработать препараты для предотвращения распространения инфекции по организму, пишет Lenta.ru.

Основные носители токсоплазмы - кошки. Промежуточные переносчики - люди, крысы, мыши. Попадая в организм, микробы меняют поведение животных и личность инфицированного человека.

Ранее в России усилили контроль за импортными овощами из-за риска завоза двух новых вирусов.

темы
США
ученые
заражение
токсоплазма
мехнизм
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