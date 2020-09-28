Как избежать повторного карантина из-за коронавируса объяснили власти

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторные карантинные меры не понадобятся, если все будут соблюдать санитарные требования.

Попова отметила, что призывать граждан не соблюдать требования нельзя.

«Это просто недопустимо. Это мое личное мнение сегодня. Если я знаю, что человеку грозит болезнь, если он не будет соблюдать правила, то призывать его не соблюдать эти правила, на мой взгляд... недопустимо», — сообщала Роспотребнадзора.

По данным Поповой, сейчас в России свободны около половины мест для инфекционных больных, а больницы обеспечены койками, передают «Известия».

Ранее Владимир Путин заявил, что сделает себе укол вакциной от коронавируса.