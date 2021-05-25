«Качусь по наклонной»: на Алексея Навального завели новое уголовное дело

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный по «делу Ив Роше», поделился новостями из покровской колонии, где он отбывает срок. По словам политика, против него возбудили новое уголовное дело.

На сей раз речь идет об оскорблении Навальным судьи мирового участка №321 Веры Акимовой, оштрафовавшей политика на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.

«Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто “Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело”», — рассказал политик.

Также он добавил, что следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР напомнил ему еще о двух уголовных делах. Первое касается «похищения» пожертвованных в ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) средств, а второе — «создания НКО, посягающей на личность и права граждан».

Навальный подчеркнул в своём Instagram-аккаунте, что доказательств ни по одному делу следователь не представил.

Ранее сообщалось о том, что приставы начали распродавать изъятую в ходе обысков технику ФБК в пользу предпринимателя Евгения Пригожина.