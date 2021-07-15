Новости – Люди
Люди
К освещавшему ситуацию с Навальным собеседнику Владимира Соловьева пришла полиция
15 июля, 2021 14:48
1 мин
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Полиция в Германии пришла к собеседнику российского ведущего Владимира Соловьева. Это случилось во время эфира программы «Соловьев LIVE».
Участником программы Соловьева был немецкий политолог Александр Сосновский. В программе «Полный контакт» они обсуждали несостыковки в отчете ОЗХО, связанном с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Но обсуждение прервала полиция. Сосновский отлучился, но спустя несколько минут вернулся и рассказал, что хотела полиция.
Сотрудники интересовались адресом его проживания, именем. Соловьев связал визит с тем, что Сосновский занимается освещением ситуации с Навальным, пишет Lenta.ru.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расхождения в деле об отравлении Навального.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку