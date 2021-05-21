К офисному креслу Кадырова Минкульт решил водить школьные экскурсии

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Министерство культуры РФ анонсировало экскурсию под названием «Офисное кресло».

Она будет посвящена первому президенту Чечни Ахмату Кадырову. Мероприятие состоится 27 марта в Государственном мемориальном музее Кадырова в центре Грозного.

Как следует из сообщения на сайте Минкульта, школьники увидят офисное кресло, которое стояло в приёмной кабинета Ахмата Кадырова в правительстве Чечни.

11 мая в музее состоялась экскурсия «А.А. Кадыров и В. В. Путин», посвящённая вкладу главы государства в «стабилизации ситуации» и установлении мира в Чечне.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что действия Путина были ключевыми в установлении безопасности на Северном Кавказе и восстановлении Чеченской республики.