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К офисному креслу Кадырова Минкульт решил водить школьные экскурсии

Артем Денисов
21 мая, 2021 05:05
1 мин
Артем Денисов
21 мая, 2021 05:05
1 мин
Архив Государственный мемориальный музей А.А. Кадырова
Архив Государственный мемориальный музей А.А. Кадырова

Министерство культуры РФ анонсировало экскурсию под названием «Офисное кресло».

Она будет посвящена первому президенту Чечни Ахмату Кадырову. Мероприятие состоится 27 марта в Государственном мемориальном музее Кадырова в центре Грозного.

Как следует из сообщения на сайте Минкульта, школьники увидят офисное кресло, которое стояло в приёмной кабинета Ахмата Кадырова в правительстве Чечни.

11 мая в музее состоялась экскурсия «А.А. Кадыров и В. В. Путин», посвящённая вкладу главы государства в «стабилизации ситуации» и установлении мира в Чечне.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что действия Путина были ключевыми в установлении безопасности на Северном Кавказе и восстановлении Чеченской республики.

Ранее по теме:  Рамзан Кадыров сделал откровенное признание об отношении к Владимиру Путину. Он его «пехотинец» и не только
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ТЕГИ
Чечня
Кадыров
Экскурсии
Минкультуры
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