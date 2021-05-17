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Политика

Рамзан Кадыров сделал откровенное признание об отношении к Владимиру Путину. Он его «пехотинец» и не только

Антон Мельников
17 мая, 2021 21:35
2 мин
Антон Мельников
17 мая, 2021 21:35
2 мин
Kremlin Pool/via Global Look Press
Kremlin Pool/via Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что считает себя «проектом» и «пехотинцем» президента РФ Владимира Путина. Если бы не поддержка главы РФ, вероятно, он не был бы главой республики. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента, - заявил он. - Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому».

Кадыров подчеркнул, что действия Путина были ключевыми в установлении безопасности на Северном Кавказе и восстановлении Чеченской республики.

Глава Чечни также добавил, что «служение» главе РФ не противоречит его религиозным взглядам и он «обязан» его защищать.

«Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента, поэтому я не стесняясь говорю - я пехотинец, Герой России, генерал», — приводит слова Кадырова РИА «Новости».

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ТЕГИ
Владимир Путин
Рамзан Кадыров
Чечня
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