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От недостатка данных о вакцине в новой инструкции к «Спутнику V» появился важный пункт

Лилия Караева
25 января, 2021 09:16
2 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 09:16
2 мин
Вакцина
Mos.ru

В инструкцию к вакцине «Спутник V» внесли новое предупреждение. Оно касается больных раком.

Людям с онкологией рекомендовано с осторожностью применять вакцину. Это связано с недостаточным количеством информации о влиянии препарата на злокачественные новообразования.

В инструкции говорится, что применение вакцины может вызвать обострение болезни.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», - сказано в инструкции. Ее приводит РИА Новости.

Ранее создатели вакцины изменили температуру ее хранения. Первоначально «Спутник V» мог храниться в условиях не выше минус 18 градусов. Производитель обеспечил стабильность вакцины в диапазоне от плюс 2 до пюс 8.

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Спутник V
Предупреждение
инструкция
2 мин
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