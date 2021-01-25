Общество

В инструкцию к вакцине «Спутник V» внесли новое предупреждение. Оно касается больных раком.

Людям с онкологией рекомендовано с осторожностью применять вакцину. Это связано с недостаточным количеством информации о влиянии препарата на злокачественные новообразования.

В инструкции говорится, что применение вакцины может вызвать обострение болезни.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», - сказано в инструкции. Ее приводит РИА Новости.

Ранее создатели вакцины изменили температуру ее хранения. Первоначально «Спутник V» мог храниться в условиях не выше минус 18 градусов. Производитель обеспечил стабильность вакцины в диапазоне от плюс 2 до пюс 8.