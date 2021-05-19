Из-за «напряжения у людей» Путину предложили перенести предстоящее мероприятие

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Президенту России Владимиру Путину предложили перенести перепись населения, начало которой намечено на июнь. Инициатива принадлежит секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.

Он объяснил, что перепись совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму.

«Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение где-то вызовет и прямое раздражение», - сказал Турчак.

Он предлагает начать перепись в октябре. Путин рассмотрит эту идею, пишет РБК.

Напомним, перепись населения переносилась дважды. Оба раза провести перепись не получалось из-за пандемии коронавируса.