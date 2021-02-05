Политика

Замглавы Росстата Павел Смелов сообщил о втором переносе Всероссийской переписи населения. Она состоится в сентябре 2021 года.

Решение о переносе приняло правительство. Главная причина - «не совсем ясная картина» с коронавирусом.

Новую дату определит правительство. Это произойдет в течение месяца, пишет «Интерфакс».

Теперь результаты переписи появятся в январе-феврале 2022 года, а не к концу 2021 года.

Первоначально перепись планировали провести в октябре 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021-го.