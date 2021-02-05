Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Сорвавшуюся в прошлом году всероссийскую перепись населения перенесли еще раз

Лилия Караева
5 февраля, 2021 14:11
1 мин
Лилия Караева
5 февраля, 2021 14:11
1 мин
Перепись населения
Официальный сайт города Салехард

Замглавы Росстата Павел Смелов сообщил о втором переносе Всероссийской переписи населения. Она состоится в сентябре 2021 года.

Решение о переносе приняло правительство. Главная причина - «не совсем ясная картина» с коронавирусом.

Новую дату определит правительство. Это произойдет в течение месяца, пишет «Интерфакс».

Теперь результаты переписи появятся в январе-феврале 2022 года, а не к концу 2021 года.

Первоначально перепись планировали провести в октябре 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021-го.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Перепись
перенос
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!