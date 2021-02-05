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Политика
Сорвавшуюся в прошлом году всероссийскую перепись населения перенесли еще раз
5 февраля, 2021 14:11
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Официальный сайт города Салехард
Замглавы Росстата Павел Смелов сообщил о втором переносе Всероссийской переписи населения. Она состоится в сентябре 2021 года.
Решение о переносе приняло правительство. Главная причина - «не совсем ясная картина» с коронавирусом.
Новую дату определит правительство. Это произойдет в течение месяца, пишет «Интерфакс».
Теперь результаты переписи появятся в январе-феврале 2022 года, а не к концу 2021 года.
Первоначально перепись планировали провести в октябре 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021-го.
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