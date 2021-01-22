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Известную российскую радиостанцию хотят лишить лицензии за призывы к насилию

Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 17:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 17:01
1 мин
themoscowtimes.com
themoscowtimes.com

Российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция «Эхо Москвы» может остаться без лицензии за призывы к насилию. Проблемы у средства массовой информации могут начаться из-за нескольких публикаций, в которых эксперты заметили агитацию к совершению незаконных действий.

Источник ТАСС во властных структурах отметил, что в настоящее время принимается решение о применении в отношении отечественного СМИ соответствующих мер.

Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор начнет штрафовать социальные сети до четырех миллионов рублей за агитацию подростков к участию в массовых протестах.

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