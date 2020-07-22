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Избитая до смерти невеста в Москве несколько раз расходилась с женихом

Лилия Караева
22 июля, 2020 18:16
2 мин
Марина Панкратова с женихом
Соцсети

Коллега жестоко убитой в Москве за две недели до свадьбы Марины Панкратовой рассказал о ее ссорах с женихом. Девушка говорила о парне мало и «в основном негативное», признался он.

Собеседник отметил, что познакомился с ней на курсах при работе: она была веселым и жизнерадостным человеком.

«Знаю, что сходилась, расходилась со своим молодым человеком несколько раз. Пыталась другие отношения с кем-то завести», - поделился он.

Узнав, что она выходит замуж, коллега решил, что у знакомой все складывается благополучно. Панкратова «немножко любила выпить» и хотела кататься на мотоциклах, рассказал мужчина телеканалу «360». Ее увлечение не поддерживал отец, хотя сам был мотоциклистом.

Напомним, труп 27-летней девушки в гематомах, с черепно-мозговой травмой, раной на голове и переломами лицевых костей нашли в квартире в Колпачном переулке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девушка зашла в подъезд вместе с женихом - они ругались и мужчина ударил ее по голове. Труп в квартире обнаружила будущая свекровь. В убийстве подозревается жених - он объявлен в розыск.

темы
Москва
убийство
отношения
невеста
жених
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