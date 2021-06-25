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Из ВШЭ увольняют политолога за «необоснованную критику режима Лукашенко»
25 июня, 2021 13:37
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Из Высшей школы экономики увольняют российского политолога и педагога, заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева.
Как отмечает белорусский Telegram-канал «Жёлтые сливы», являющийся рупором провластной повестки, отстранить от работы эксперта решили за критику власти РБ.
Отмечается, что Суздальцев необоснованно много критиковал белорусский режим президента республики Александра Лукашенко, тем самым подрывал репутацию университета среди студентов.
Ректор приказал расторгнуть с ним контракт.
Напомним, Суздальцев — гражданин РФ, в 2006 году его выслали из Беларуси за критические публикации о ситуации в стране.
Ранее не получившим прививку от коронавируса гражданам обещали проблемы с защитой прав.
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