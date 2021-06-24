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Из прививочных пунктов продолжает пропадать вакцина от коронавируса
24 июня, 2021 04:04
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В Санкт-Петербурге не хватило доз вакцины «КовиВак».
По этой причине запись на вакцинацию данным препаратом пришлось временно приостановить. При этом во всех пунктах имеются вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона». На вакцину «КовиВак» образовалась очередь. Дата поставки препарата не называется.
Отмечается что темпы вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге заметно увеличились. Так, 23 июня было привито рекордное количество жителей – более 10 тысяч, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о том, что в Москве приостановлена запись на вакцинацию препаратом «КовиВак».
Препарат временно закончился в городских прививочных пунктах.
Ранее по теме: Из прививочных пунктов пропала вакцина от коронавируса
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