Из мэрии Оренбурга житель города захотел изгнать бесов
Ленинский суд Оренбурга отказал местному жителю Денису Веркашенцеву в удовлетворении иска против мэрии.
Активисту не понравился тот факт, что власти проигнорировали его уведомление о планах провести акцию по «снятию проклятия и изгнания бесов» со здания городской администрации. Заявка была подана 27 мая. Согласно закону, мэрия должна была ответить не позднее 1 июня.
Не дождавшись ответа, мужчина подал в суд на мэрию и потребовал обязать городскую администрацию согласовать его акцию 7 июня и наказать чиновников, которые нарушили законодательство о митингах. Суд отказал ему, сославшись на указ губернатора области о запрете на проведение массовых публичных мероприятий из-за эпидемии COVID-19, сообщают «Открытые медиа».
В мае в Оренбургской области рабочие Медногорского медно-серного комбината вышли на акцию протеста против условий труда.