«Наше требование - отставка руководства!». В Оренбурге поминки переросли в митинг

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В Оренбургской области рабочие Медногорского медно-серного комбината вышли на акцию протеста против условий труда. Неделю назад там погиб под обрушившимися конструкциями 24-летний рабочий Денис Отвалов, отец троих детей.

Рабочие предприятия изначально пришли на поминки, но они быстро переросли в стихийный митинг, на который собрались более 80 человек.

Собравшиеся работники металлургического цеха ММСК подписались под коллективным обращением в прокуратуру, следственный комитет, трудовую инспекцию и на имя руководства предприятия.

По словам сотрудников комбината, на предприятии уже несколько лет бесчеловечные условия труда и практикуется нарушение трудового законодательства.

Из-за различных нарушений оборудование металлургического цеха сильно изношено и создает смертельную опасность для сотрудников, пишет Znak.com.